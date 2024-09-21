The Washington Post: многие на Западе настроены отдать украинские территории России и снять некоторые санкции

Американское издание The Washington Post сообщило, что несколько должностных лиц и аналитиков в США и европейских странах считает, что Западу следует пересмотреть планы принятия Украины в Североатлантический альянс, убедить Киев отказаться от некоторых территорий и предложить России ослабление санкций.