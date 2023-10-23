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Россияне считают семью и здоровье самыми важными целями в жизни

Россияне считают семью и здоровье самыми важными целями в жизни

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), для большинства россиян (55% опрошенных) создание счастливой семьи и воспитание детей является одной из ключевых жизненных целей.

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