Россияне считают семью и здоровье самыми важными целями в жизни

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), для большинства россиян (55% опрошенных) создание счастливой семьи и воспитание детей является одной из ключевых жизненных целей.
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