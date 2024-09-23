Выявлены удивительные выводы расследования взрыва подводного аппарата с миллиардерами

Более чем через год после взрыва подводного аппарата Titan, в результате которого погибли все пять пассажиров на борту, история злополучной экспедиции на Титаник приняла, как выражается канал CNN, форму современной греческой трагедии, переполненной смертной гордыней и беспечностью.
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