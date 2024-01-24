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Свободные метры: объем нераспроданного жилья достиг рекорда

Объем нераспроданного жилья в новостройках увеличился до рекордных 72,5 млн квадратных метров. Прирост нереализованных квадратных метров по итогам 2023 года составил 7%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

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