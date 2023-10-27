RT: в России упали продажи лапши быстрого приготовления и консервов

За год в России существенно снизились продажи лапши быстрого приготовления, сухого пайка и тушенки. Однако цены на многие из этих продуктов при этом увеличились, передает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".
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