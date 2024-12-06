Asus представила смарт-монитор ZenScreen Smart MS32UC, сверхтонкий ZenScreen MB27ACF и портативн...

Asus представила смарт-монитор ZenScreen Smart MS32UC, сверхтонкий ZenScreen MB27ACF и портативный ZenScreen MB166CKКомпания Asus расширила серию мониторов ZenScreen сразу тремя моделями: 31,5-дюймовой ZenScreen Smart MS32UC, 27-дюймовой ZenScreen MB27ACF и портативной 15,6-дюймовой ZenScreen MB169CK.
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