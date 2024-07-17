В ОЖД рассказали о причинах смертельного ДТП с поездом Петербург – Псков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. Водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд на станции Дивенская при запрещающих сигналах светофора при исправно действующей переездной сигнализации перед поездом «Ласточка» сообщением Петербург – Псков, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.