Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов новой мобилизации

© Сергей Бобылев/РИА Новости Власти России не планируют проводить новую волну мобилизации, а слухи об обратном запускают из Киева, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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