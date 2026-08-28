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Газета.ру

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Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов новой мобилизации

Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов новой мобилизации

 © Сергей Бобылев/РИА Новости Власти России не планируют проводить новую волну мобилизации, а слухи об обратном запускают из Киева, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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