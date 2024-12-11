Собственника оштрафовали за заброшенный участок в 32 га в Тульской области

Специалисты межрегионального Управления Россельхознадзора в ходе инспекционного визита установили, что собственник земельного сельскохозяйственного участка площадью 31,87 га в Кимовском районе не использует территории по назначению.
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