Делобанк перевел всех клиентов на универсальный QR-код

Доступ к новой технологии стал возможным благодаря участию в пилотном проекте ЦБ и НСПК Во всех торговых точках, где используется эквайринг с Системой быстрых платежей от Делобанка (Банковская группа Синара), теперь можно платить по универсальному QR-коду на базе технологии НСПК.
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