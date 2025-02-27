Сегодня, 27 февраля, военнослужащие Сил специальных операций (ССО ВС РФ) отмечают свой профессиональный праздник.
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Сегодня, 27 февраля, военнослужащие Сил специальных операций (ССО ВС РФ) отмечают свой профессиональный праздник.
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