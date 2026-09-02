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Наука и Техника

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Почему флоппи-дисководы жили 30 лет, а оптические приводы умерли за 10?

Почему флоппи-дисководы жили 30 лет, а оптические приводы умерли за 10?

Задумывался ли кто-нибудь о парадоксе: громоздкие флоппи-приводы, казалось бы, безнадёжно устаревшие ещё в конце девяностых, умудрились продержаться в компьютерах более трёх десятилетий, тогда как их «современная» замена — оптические диски — буквально за десять лет превратилась в архаизм? На первый взгляд это противоречит логике технического прогресса, но стоит копнуть глубже, и всё встаёт на свои места.

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