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Сенатор Совфеда осудила планы Киева легализовать марихуану для «помощи» ВСУ

Сенатор Совфеда осудила планы Киева легализовать марихуану для «помощи» ВСУ

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что украинские власти готовятся легализовать медицинский каннабис с целью оказания помощи солдатам ВСУ в борьбе с болью и посттравматическим стрессовым расстройством.

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