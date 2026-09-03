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Daily Storm

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Собянин сообщил об отражении атаки уже 120 БПЛА с начала суток

Собянин сообщил об отражении атаки уже 120 БПЛА с начала суток

На месте падения обломков работают экстренные службыСредства противовоздушной обороны перехватили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале.

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