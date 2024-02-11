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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйском районе активно проходят встречи кандидатов в депутаты с избирателями.

В Бобруйском районе активно проходят встречи кандидатов в депутаты с избирателями.

Продолжается самый активный период электоральной кампании - агитация. Зарегистрированные кандидаты в депутаты Палаты представителей, областного, районного и сельских Советов депутатов проводят встречи с избирателями.

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