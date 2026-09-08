Europe Finally Gets Its Own SpaceX Challenger As Isar Reaches Orbit At 10:12pm local time on Saturday, a 92-foot rocket built by Munich startup Isar Aerospace lifted off from a windswept island above the Arctic Circle and reached orbit, where it deployed five small satellites into a roughly 500-km orbit on what was only its second flight, making it the first commercial European company to deliver payloads to orbit and the first successful commercial orbital launch from continental Europe.
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