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Воды не будет сутки: жителей Владивостока предупредили о массовом отключении

Воды не будет сутки: жителей Владивостока предупредили о массовом отключении

Ориентировочно с 03:00 6 апреля холодной воды не будет в следующих точках Владивостока: Улица Академика Крушанова 1, 2, 3, 4, 5; Улица Академика Воронова 21; Улица Гагаринского 1, 11; Исторический переулок, 2, 1, 5, 7, 9; Улица Мусоргского 32.

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