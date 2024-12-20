Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности 20 декабря сообщил, что российский ответ на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан не заставит себя ждать.
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