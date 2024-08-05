Земфира призвала Журову «смыть с себя зло» за слова про теннисисток из РФ

Уехавшая из России сразу после начала СВО и обосновавшаяся в Париже рок-исполнительница Земфира* не согласилась с мнением депутата Госдумы и олимпийской чемпионкой Светланой Журовой о том, что теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные олимпийские медали на Играх в Париже исключительно для себя, а к России эти награды отношения не имеют.