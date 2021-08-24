Узбекистан запускает два поезда для вывоза своих граждан из России

Накануне 30-летия независимости республики Узбекистан национальная компания «Узбекистон темир йуллари» запускает два поезда для вывоза узбекистанцев из России: «Волжский — Ташкент» и «Тольятти — Ташкент», сообщает сегодня, 24 августа, портал Nuz.
Накануне 30-летия независимости республики Узбекистан национальная компания «Узбекистон темир йуллари» запускает два поезда для вывоза узбекистанцев из России: «Волжский — Ташкент» и «Тольятти — Ташкент», сообщает сегодня, 24 августа, портал Nuz.
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