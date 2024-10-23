В областном центре вынесли приговор Лукашенко за подлог и замену улик по уголовному делу

УМВД прокомментировало вердикт смоленскому силовику, чьи действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор следователю Лукашенко, признав её виновной в служебном подлоге и фальсификации улик по уголовному делу.
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