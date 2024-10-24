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Парламентская газета

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На ремонт коммунальных сетей из бюджета выделят 170 миллиардов

На ремонт коммунальных сетей из бюджета выделят 170 миллиардов

На модернизацию коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета выделят 170 миллиардов рублей, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, представляя проект федерального бюджета на 2025-2027 годы на пленарном заседании Госдумы 24 октября.

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