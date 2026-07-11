Депутат Вольфсон: отъезд свыше 5 дней является основанием для перерасчета ЖКУ

Член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Илья Вольфсон в интервью информационному агентству РИА Новости сообщил, что отсутствие граждан в жилом помещении продолжительностью более пяти полных дней дает им право на уменьшение размера оплаты за коммунальные услуги.