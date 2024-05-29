С Днем военного автомобилиста!

29 мая отмечается . Этой профессии уже 114 лет, но самому празднику – только 24 года. Автомобили начали использовать еще в царской армии – 29 мая 1910 года, когда была образована первая учебная автомобильная рота.
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