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Царьград

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Байден и Трамп: Совещание по безопасности и патогенам в Белом доме

Байден и Трамп: Совещание по безопасности и патогенам в Белом доме

В Белом доме состоялась встреча между администрацией Байдена и командой Трампа. Основные темы обсуждения — внутренние угрозы безопасности, включая терроризм и распространение патогенов.

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