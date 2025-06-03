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Царьград

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«Птицы Мадьяра» обвинены в добивании раненых: новое на юге ДНР

«Птицы Мадьяра» обвинены в добивании раненых: новое на юге ДНР

Командир взвода 80-го танкового полка сообщил, что операторы БПЛА «Птицы Мадьяра» якобы добивали раненых русских солдат в Троицком, ДНР.

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