Украину протестируют на готовность к производству Patriot

Киев договорился с Лондоном о выпуске британских гаубиц L119. Этим проектом протестируют способности Украины к производству более сложного западного оружия, такого как ракеты для систем Patriot, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
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