СМИ: украинский самолет впервые применил оружие по объектам в России

Боевой самолет Вооруженных сил Украины впервые применил оружие внутри территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британский телеканал Sky News, получивший информацию от анонимного источника в украинской армии.
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