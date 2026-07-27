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Курские новости

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В Курске задержали курьеров-мошенников на миллионы рублей

В Курске задержали курьеров-мошенников на миллионы рублей

Полиция задержала курьеров, похитивших у пенсионеров региона более 5 миллионов рублей. Среди задержанных — 19-летний студент из Воронежской области и 65-летняя жительница Сыктывкара, ставшая сама жертвой мошенников.

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