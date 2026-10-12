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Бузова упала на стеклянную плитку в душе и обвинила ремонтников в травме колена

Бузова упала на стеклянную плитку в душе и обвинила ремонтников в травме колена

Ольга Бузова обратилась к специалистам центра эстетической медицины — разбираться с коленом. Последствия серьёзной травмы, полученной в начале лета, никуда не ушли.

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