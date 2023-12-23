В Тамбове наградили талантливых школьников

В правительстве Тамбовской области прошло награждение талантливых школьников, которые добились в текущем году высоких результатов на международных и всероссийских конкурсах, а также спортивных соревнованиях.
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