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Новости Тамбова

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В Тамбове наградили талантливых школьников

В Тамбове наградили талантливых школьников

В правительстве Тамбовской области прошло награждение талантливых школьников, которые добились в текущем году высоких результатов на международных и всероссийских конкурсах, а также спортивных соревнованиях.

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