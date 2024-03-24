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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Поздняков о теракте в «Крокусе»: «Мы видим отсутствие какой-либо реакции МОК. Нейтральный статус у него теперь и в отношении человеческих жизней»

22 марта преступники устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске – в здании также возник пожар.

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