Центробанк отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций, а также аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ).
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