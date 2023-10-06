Самые культовые автомобили всех времён

Недавно, фирма Jaguar анонсировала специальную программу для любителей классических автомобилей, в рамках которой, каждый желающий может прокатиться на самой знаменитой классической машине всех времён — Jaguar E-Type.
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