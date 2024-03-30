Украинцы бунтуют против "людоловов" в форме, но в Киеве опять во всём винят "агентов Кремля". "Россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны", - заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
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