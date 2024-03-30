Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 298 подписчиков

И тут русские постарались: Генерал ВСУ пожаловался на удар с "неожиданной стороны"

И тут русские постарались: Генерал ВСУ пожаловался на удар с "неожиданной стороны"

Украинцы бунтуют против "людоловов" в форме, но в Киеве опять во всём винят "агентов Кремля". "Россияне очень умело пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны", - заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх