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Царьград

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Обвал индекса доллара: как победа Трампа изменила мировой рынок валют

Обвал индекса доллара: как победа Трампа изменила мировой рынок валют

Индекс доллара США упал ниже 101 пункта впервые с октября 2024 года. Укрепление доллара закончилось после победы Трампа на выборах и введения пошлин на продукцию из 185 стран в апреле 2025 года.

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