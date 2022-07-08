Есть контакт? Что стоит за "подозрительными" сигналами из космоса

Китайские астрономы из Пекинского педагогического университета обнаружили в космосе радиосигналы, потенциально являющиеся «технологическими следами межпланетных цивилизаций», сообщила в июне официальная газета министерства науки и технологий КНР.
Китайские астрономы из Пекинского педагогического университета обнаружили в космосе радиосигналы, потенциально являющиеся «технологическими следами межпланетных цивилизаций», сообщила в июне официальная газета министерства науки и технологий КНР.
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