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Есть контакт? Что стоит за "подозрительными" сигналами из космоса

Есть контакт? Что стоит за "подозрительными" сигналами из космоса

Китайские астрономы из Пекинского педагогического университета обнаружили в космосе радиосигналы, потенциально являющиеся «технологическими следами межпланетных цивилизаций», сообщила в июне официальная газета министерства науки и технологий КНР.

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