К чему снится быть толстой Образ изменившейся фигуры во сне может отражать отношение к себе, тревогу из-за чужих оценок или ощущение, что в жизни стало слишком много обязанностей.
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