He's Han Solo, Indiana Jones, Rick Deckard, and Paul the cranky therapist on Apple TV's Shrinking, but Harrison Ford's notoriety came with a price.
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