Крымчанина возбудила реклама стрип-клуба на трассе, УФАС начал проверку

Крымчанина возбудила реклама стрип-клуба на трассе, УФАС начал проверкуСлишком откровенный, по мнению одного из жителей Крыма, силуэт женской фигуры у пилона стал причиной разбирательства антимонопольного ведомства.
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