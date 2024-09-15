Агропром: мясной кластер для одного холдинга

ГК «Черкизово» открыла в Тульской области завод технических фабрикатов. Он станет заниматься переработкой отходов мясокомбината и выпуском компонентов для 13 комбикормовых предприятий холдинга: изготовлением мясокостной, кровяной и перьевой муки, кормового и технического жира.
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