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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кармело Энтони, Дуайт Ховард и Душан Ивкович среди финалистов на включение в Зал славы в 2025 году

Кармело Энтони, Дуайт Ховард, а также мужская сборная США, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года, вошли в список финалистов на включение в Зал славы имени Нейсмита.

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