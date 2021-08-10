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В Индии за сутки зарегистрировали свыше 28 тысяч случаев COVID-19

В Индии за сутки зарегистрировали свыше 28 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в Индии зарегистрировали 28 204 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 10 августа, в Министерстве здравоохранения страны.

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