Nutrients: экстракт черники замедляет старение мозга и улучшает память

Ученые из Редингского университета в Великобритании провели исследование, которое показало, что экстракт черники может значительно улучшить когнитивные способности и замедлить старение мозга у людей старшего возраста.
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