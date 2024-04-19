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Nutrients: экстракт черники замедляет старение мозга и улучшает память

Nutrients: экстракт черники замедляет старение мозга и улучшает память

Ученые из Редингского университета в Великобритании провели исследование, которое показало, что экстракт черники может значительно улучшить когнитивные способности и замедлить старение мозга у людей старшего возраста.

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