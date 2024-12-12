Для сравнения!! Закон о гражданстве в Абхазии!! СУХУМ, 11 дек - РИА Новости. Парламент Абхазии принял в среду поправки к закону о гражданстве, согласно которым получившие гражданство должны будут приносить клятву на абхазском языке, передает корреспондент РИА Новости.
Для сравнения - Закон о гражданстве в Абхазии
Комментарии
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Империалист циничный
Козоёбы озверели.
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4 час.
ВП
Вероника Пропись
Почему отказываются от инвестиций? Хоть бы очистные сооружения сделали! Ведь денег своих, видимо, нет. Доходы от туристов распихиваются по карманам. А о республике кто будет заботиться?!! Туристы и так сократятся. Все болеют ротавирусом. Приехал отдыхать в Абхазию-обязательно несколько дней будешь болеть. И так каждый год. Конечно, будет конкуренция. Но ведь условия для отдыха улучшатся с приходом инвестиций, и народ повалит на улучшенный отдых( туристы). Кто-то заселится в дорогие апартаменты, а кто-то и в частный сектор пойдёт, подешевле. Чего они боятся? Вот правда, жадный платит дважды. Боятся перемен, а без перемен-болото.
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53 мин.
Александр Зиборов
О получении гражданства сказано,но, насколько я знаю, существуют законы, которые дискриминируют всех неабхазов. Так что Абхазия - только для абхазов.
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12 сек.
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