Для сравнения - Закон о гражданстве в Абхазии

ВП

Вероника Пропись

Почему отказываются от инвестиций? Хоть бы очистные сооружения сделали! Ведь денег своих, видимо, нет. Доходы от туристов распихиваются по карманам. А о республике кто будет заботиться?!! Туристы и так сократятся. Все болеют ротавирусом. Приехал отдыхать в Абхазию-обязательно несколько дней будешь болеть. И так каждый год. Конечно, будет конкуренция. Но ведь условия для отдыха улучшатся с приходом инвестиций, и народ повалит на улучшенный отдых( туристы). Кто-то заселится в дорогие апартаменты, а кто-то и в частный сектор пойдёт, подешевле. Чего они боятся? Вот правда, жадный платит дважды. Боятся перемен, а без перемен-болото.