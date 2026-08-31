В Израиле прекратили работу опреснительные установки

Вследствие сильной мутности морской воды, вызванной погодными условиями, часть частных опреснительных установок Израиля временно остановила работу, что привело к сокращению поставок пресной воды для … .
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