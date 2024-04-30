25 пунктов "Москва помогает" открыто в рамках "Пасхального дара"

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе На площадках столичного фестиваля "Пасхальный дар" открыты пункты сбора подарков проекта "Москва помогает", где собирают подарки для участников СВО и жителей новых регионов России.
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