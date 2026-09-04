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Одесса под ударами: почему эксперты призывают не спешить с выводами

Одесса под ударами: почему эксперты призывают не спешить с выводами

Одесса под ударами: почему эксперты призывают не спешить с выводами Юлия ЧелкановаВ ночь на 1 сентября российские военные нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области, используемым для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.

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