Одесса под ударами: почему эксперты призывают не спешить с выводами Юлия ЧелкановаВ ночь на 1 сентября российские военные нанесли массированные удары по объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области, используемым для хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов.
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