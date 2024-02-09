«Владимир Путин, спасибо за все», — что пишут американцы после интервью Путина для США?

4 часа назад в сети было опубликовано долгожданное интервью Такера Карлсона (Tucker Carlson), которому удалось поговорить с президентом России Владимиром Путиным о конфликте с Украиной очень откровенно и прямолинейно.
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