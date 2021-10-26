Уши, лапы, хвост

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Язык жестов: как ваша собака говорит, что любит вас

Язык жестов: как ваша собака говорит, что любит вас

Канадский профессор Стенли Корен — эксперт в области зоопсихологии, утверждает, что собаки могут выучить до 160 слов! То есть, фактически, они могли бы стать нашими собеседниками! Но сказать что-то в ответ на наши слова, к сожалению, они не могут.

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Элеонора Коган
Да, они наша жизнь.
Элеонора Коган
Самые преданные наши друзья!!!

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